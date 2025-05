Živý šach a polnočné prehliadky prinesie Noc múzeí v L. Mikuláši

Liptovský Mikuláš 16. mája (TASR) - Mestské múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši sa aj tento rok zapája do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Program začne v sobotu (17. 5.) o 19.00 h živým šachom na Námestí osloboditeľov. Mesto totiž spojilo sily s Liptovskou šachovou školou a pred Župným domom spoločne rozložia veľkometrážnu šachovnicu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.



„Na obrovskú šachovnicu sa postavia živí pešiaci, strelci, jazdci, veže, králi aj kráľovné a s hereckým nasadením budú bojovať na život a na smrť. Na živé figúrky sa premení 32 detí, ktoré budú oblečené v kostýmoch a budú reprezentovať hotový kráľovský dvor. Na upravenej ploche osem krát osem metrov odohrajú divácky atraktívne a napínavé súboje podľa pokynov dvoch hráčov,“ uviedol primátor Ján Blcháč.



Živý šach v historickom centre Liptovského Mikuláša prepojí dve úplne odlišné akcie - Noc múzeí a galérií a Majstrovstvá Slovenska mládeže v rapid šachu, ktoré oficiálne začali 11. mája v kongresovom centre pri akvaparku. Je to jediná časť sedemdňového programu šachového šampionátu, ktorú organizátori vysunuli priamo do mesta.



Bezprostredne po živom šachu sa návštevníci môžu presunúť do záhrady Múzea Janka Kráľa, ktoré je jediný deň v roku otvorené až do polnoci. „Na návštevníkov čaká premietanie jedinečných zdigitalizovaných filmov z nášho archívu. Noc v múzeu zahŕňa aj komentovanú prehliadku aktuálnej výstavy Čas. Tá je zameraná na hodiny a kalendáre v dejinách Liptovského Mikuláša. Ľuďom priblížime zaujímavé informácie o historických hodinách, ktoré kedysi používali obyvatelia mesta, ale aj o významných miestnych hodinároch, kníhtlačiaroch a vydavateľoch,“ priblížila riaditeľka múzea Katarína Verešová.



V Tatríne, ďalšej expozícii mestského múzea, sa zas 21. mája uskutoční Noc literatúry. Návštevníci sa budú môcť započúvať do literárnych noviniek súčasných európskych autorov v podaní miestnych interpretov. Zahraničné kultúrne inštitúty vybrali do tohto roka 16 úryvkov próz, cez ktoré predstavia autorov v čerstvých literárnych prekladoch do slovenčiny.