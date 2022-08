Živý včelársky skanzen v Moravanoch ponúka i apiterapiu

Moravany 4. augusta (TASR) – Živý včelársky skanzen, ktorý vo štvrtok otvorili v obci Moravany v Michalovskom okrese, poskytuje návštevníkom možnosť zoznámiť sa so životom včiel v historických úľoch i prácou včelárov, a tiež zažiť apiterapiu. Exteriérové múzeum včelárstva vzniklo vďaka aktívnej včelárskej komunite na čele so starostom obce Vladimírom Čeklovským. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT) Lenka Vargová Jurková.



"Zvedavci, nadšenci aj rodiny s deťmi v skanzene objavia včelín v podobe domčeka, ktorý je upravený na spánok a oddych priamo na včelích úľoch. Stačí si iba ľahnúť do apidomčeka, dýchať vzduch s vôňou medu, vosku, propolisu a započúvať sa do pokojného bzučania pod vami," uviedla o ponúkanej apiterapii.



V obecnom parku môžu návštevníci vidieť dobové úle, akými sú rôzne kláty, figurálne, slamené či šašinové úle, ale aj moderné úle používané v súčasnosti, všetky obývané včelími rodinami. "Včelárska, ale i laická verejnosť si bude môcť pozrieť život včiel bezpečne s podrobnými informáciami a odborným výkladom," ozrejmila Vargová Jurková. Ako doplnil Čeklovský, miestni včelári sa s návštevníkmi podelia o svoje skúsenosti s chovom včiel formou prednášok i praktických ukážok.



Podľa slov Vargovej Jurkovej sa podobný areál, ktorý KOCR KRT otvorila vlani v Hrabušiciach na Spiši, stretol u verejnosti s "obrovským úspechom". "Navštevujú ho rodiny s deťmi, turisti, cyklisti, ale aj organizované výlety. Je to ideálne miesto aj na školské výlety a fakultatívne výlety počas dlhšej dovolenky. Preto veríme, že aj Moravany sa na Zemplíne stanú rovnako obľúbeným miestom," skonštatovala. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pripomenul, že v obci tiež od minulého roka funguje projekt Moravany po vode za poznaním, ktorý umožňuje vodákom výlet povodím rieky Ondava.



Projekt živého včelárskeho skanzenu podporila grantová schéma KSK Terra Incognita sumou 13.000 eur.