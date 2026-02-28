Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zjazdovku v Lomnickom sedle spustia do prevádzky v utorok

Na arcchívnej snímke pohľad spod Lomnického sedla na Skalnaté Pleso, vľavo dole stanica kabínkovej lanovky Štart. Foto: TASR – Milan Kapusta

Lyžovačka v Lomnickom sedle bude podľa Galajdu ako vždy výlučne na prírodnom snehu.

Vysoké Tatry 28. februára (TASR) - Vo Vysokých Tatrách v utorok (3. 3.) spustia do prevádzky najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku - v Lomnickom sedle v nadmorskej výške 2190 metrov. V Lomnickom sedle sa naposledy lyžovalo 1. mája 2024. TASR o tom informoval hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda.

Prvýkrát sme s mašinou vyrazili na zjazdovku už v januári a každý novonapadnutý sneh sme poctivo utláčali. Využívali sme zároveň aj terénne nerovnosti, v ktorých sa počas sneženia a vetra zachytával sneh a my sme ho potom rozhŕňali na zjazdovku. Dnes všetko pripravujeme tak, aby sme zjazdovku dostali do finálnej podoby a pripravili na otvorenie 3. marca,“ uviedol riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

Lyžovačka v Lomnickom sedle bude podľa Galajdu ako vždy výlučne na prírodnom snehu. Zjazdovka bude otvorená v profile, ktorý umožňujú aktuálne snehové podmienky.
