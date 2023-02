Zjazdovku z Lomnického sedla otvorili, lyžiarov čakajú dva metre snehu

Vysoké Tatry 7. februára (TASR) - Po dňoch sneženia a nepriaznivého počasia sa v pondelok (6. 2.) podarilo v stredisku Tatranská Lomnica otvoriť najvyššie položenú, čiernu zjazdovku v Lomnickom sedle. Informoval o tom riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský s tým, že na zjazdovke, ktorá je odkázaná výlučne na prírodný sneh, sú priemere takmer dva metre snehu.



"Zjazdovku sme pripravili v nedeľu, keď svah otestovala aj Horská záchranná služba a dostali sme zelenú na otvorenie. Slnečné a mrazivé počasie bolo v pondelok tou najlepšou reklamou na túto zjazdovku, ktorá tak skompletizovala lyžiarsku ponuku v Tatranskej Lomnici," uviedol Slavkovský.



Zjazdovku sprístupňujú pre verejnosť o čosi neskôr ako vlani. V minulej zimnej sezóne bolo Lomnické sedlo otvorené pre lyžiarov 101 dní od 27. januára až do 8. mája. Hovorca prevádzkovateľa Marián Galajda dodal, že výnimočný bol pandemický rok 2021, keď sezóna trvala šesť dní, otvoriť ju stredisko mohlo pre obmedzenia až 7. mája. "Keďže zjazdovka je závislá iba od prírodného snehu, jej otvorenie sa vždy posúvalo podľa toho, kedy bolo snehu dostatok," skonštatoval Galajda.



Lyžiar na tejto čiernej zjazdovke dlhej 1240 metrov prekonáva prevýšenie 490 metrov. Zjazdovka je určená v prvom rade pre dobrých lyžiarov. Lyžiarska trať z Lomnického sedla na Skalnaté Pleso a odtiaľ ďalej po červených zjazdovkách zo Skalnatého Plesa až do Tatranskej Lomnice má 5,5 kilometra a je najdlhšou tatranskou zjazdovkou s celkovým prevýšením 1300 metrov.



V súvislosti s aktuálnymi podmienkami na horách upozorňuje Horská záchranná služba na trvajúce veľké lavínové nebezpečenstvo vo Vysokých a Západných Tatrách. Otvorené zjazdové trate sú bezpečné, ale dôrazne neodporúčajú opúšťať ich a skúšať lyžovať vo voľnom teréne. Mnohé lyžiarske strediská majú v mapách tzv. freeridové zóny, do ktorých HZS zásadne neodporúča akýkoľvek vstup.