Vysoké Tatry 27. novembra (TASR) - Zjazdovky v Jasnej a vo Vysokých Tatrách spoplatnia pre skialpinistov. TASR o tom informoval hovorca prevádzkovateľa stredísk Marián Galajda. Opatrenie podľa neho súvisí najmä s tým, že takýto návštevníci lyžujú na upravených zjazdovkách bez toho, aby sa akokoľvek finančne podieľali na príprave strediska. Zároveň tí, ktorí nerešpektujú pravidlá pohybu po zjazdovkách, často ohrozujú samotných lyžiarov.



"Výšľap po zjazdovkách je fenoménom posledných rokov. Lyžiari, ktorí si vďaka skialpovej výbave vystúpajú po upravených a zasnežených zjazdovkách, aby si následne na týchto zjazdovkách zalyžovali, sa v porovnaní s tradičnými lyžiarmi so zakúpenými skipasmi nepodieľajú na financovaní prípravy strediska. Navyše, vzhľadom na masovosť a časté nerešpektovanie pravidiel pohybu po zjazdovkách ohrozujú aj samotných lyžiarov," zdôvodnil Galajda. Upozornil, že niektoré strediská vo svete tak skialpinizmus zakázali úplne, iné ho regulujú formou spoplatnenia.



Opatrenie je podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts Igora Rattaja základnou formou regulácie a zároveň spôsob, ako sa budú skituristi, resp. skialpinisti aspoň čiastočne spolupodieľať na príprave zjazdoviek. "Každoročne nás to stojí milióny eur a nie je správne, aby skituristom ich koníček donekonečna dotovali ostatní lyžiari. Zvlášť vtedy, keď snehové podmienky neumožňujú venovať sa tomuto športu mimo upravených a zasnežených zjazdoviek. Vďaka zasnežovaniu a každodennej starostlivosti o zjazdovky vieme fanúšikom tohto športu zásadne predĺžiť sezónu a aj preto sa na tom musia podieľať," skonštatoval.



Základný jednodenný vstup "denný skialp" na zjazdovky v Jasnej a vo Vysokých Tatrách tak bude po novom stáť sedem eur v predpredaji online. Nadšenci tohto športu budú mať k dispozícii aj sezónny lístok, vďaka ktorému získajú aj iné benefity. Všetci skituristi, ktorí budú počas výstupu prechádzať vyznačenými kontrolnými bodmi, sa môžu zároveň zapojiť do Skialp challenge a odmerať a porovnať si svoj čas s ostatnými. Kontrolovať oprávnenosť vstupu a overovať úhradu skialpového lístka bude priamo v teréne skipatrola a ďalšie kontrolné mechanizmy.



"Skialp na zjazdovkách bude možné vykonávať podľa pravidiel jednotlivých stredísk rešpektujúc vyznačené výstupové trasy. Vždy však iba v prevádzkovom čase strediska. Pohyb po zjazdovkách mimo otváracích hodín strediska je zakázaný," zdôraznil Galajda. Nástupné body na zjazdovkách v Jasnej sú Lúčky, Biela Púť, Krupová a Srdiečko, v Tatranskej Lomnici je to údolná stanica kabínkovej lanovky pri kaskádovom parkovisku a na Štrbskom Plese zjazdovka Esíčko. Večerný skialp je možný iba na vybraných zjazdovkách a po výstupových trasách Štrbské Pleso - Solisko a Jasná - Chaletová, v čase večerného lyžovania.