Krv v Z. Moravciach prišlo darovať veľa ľudí, odber sa predĺžil

Zlaté Moravce 25. júna (TASR) – Do nemocnice v Zlatých Moravciach prišlo vo štvrtok na odber krvi mimoriadne veľa ľudí. Skonštatovala to námestníčka Nina Horniaková, podľa ktorej na výzvu nemocnice zareagovali takmer tri desiatky dobrovoľných darcov.



Do nemocnice prišli už v ranných hodinách a odber trval o takmer dve hodiny dlhšie, ako sa plánovalo. "S takouto vysokou účasťou sme veľmi spokojní a zároveň sme vďační obyvateľom Zlatých Moraviec, ktorí prišli a týmto spôsobom našej nemocnici pomohli. Každá pomoc je pre nás vzácna a dôležitá, nakoľko krv je v zdravotníctve nenahraditeľná,“ skonštatovala Horniaková.



V súčasnosti platia pri každom odbere krvi mimoriadne opatrenia. Krv, ktorú darcom odoberú, musí byť v 14-dňovej karanténe a až po tomto období je možné ju použiť. „Darcovia sú naďalej vítaní, najbližší odber krvi sa uskutoční počas letných mesiacov,“ pripomenula primárka oddelenia vnútorného lekárstva a vedúca lekárka hematológie Mária Končálová.