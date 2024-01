Lesná správa Kokošovce žiada turistov o zvýšenú opatrnosť v lese

Prešov 31. januára (TASR) - Štátny podnik Lesy SR, Lesná správa Kokošovce žiada turistov a návštevníkov lesa o zvýšenú opatrnosť pri pohybe po zelenej turistickej značke vedúcej od Temného lesa na Grimov laz pri obci Zlatá Baňa, respektíve o využitie inej značenej turistickej trasy. Obec Zlatá Baňa o tom informuje na sociálnej sieti.



V dôsledku veterného počasia sa na trase nachádzajú vyvrátene stromy. Ako tvrdí lesná správa, situáciu riešia v súčinnosti so správcom lesných pozemkov. Ihneď, ako to bude možné, správca pozemkov pristúpi k odstráneniu vývratov.



"Zároveň turistov a návštevníkov žiadame, aby počas odstraňovania vývratov pre vlastnú bezpečnosť dodržali zákaz a nevstupovali do ohrozeného priestoru. O realizácii prác budú návštevníci informovaní prostredníctvom tabúľ umiestnených priamo na turistickej trase," informuje lesná správa.