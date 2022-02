Zlatá Idka apeluje na vodičov, aby v obci dodržiavali predpisy

Zlatá Idka 7. februára (TASR) – Obec Zlatá Idka v okrese Košice-okolie apeluje na vodičov, ktorí smerujú na Kojšovskú hoľu, aby dodržiavali dopravné predpisy a boli ohľaduplní k chodcom. Pre TASR to povedal jej starosta Roman Beličák. Polícia už avizovala častejšie kontroly.



Ako starosta pripomenul, turisti idúci autami na takzvané horné parkovisko musia prejsť celou obcou. „Sú aj takí, ktorí dodržiavajú rýchlosť, ale sú aj takí, ktorí idú 80 kilometrov za hodinu a viac. Problémom je, že nemáme chodníky. Keď je na krajnici sneh, chodci sa nemajú kde uhnúť. Keď príde za deň 200 áut, toľko ich musí zísť aj dole,“ vysvetlil s tým, že zvýšený nápor turistov evidujú najmä počas víkendových a iných voľných dní, keď je priaznivé počasie.



Obec v súvislosti s dopravnou situáciou už zvažovala inštaláciu merača rýchlosti či spomaľovačov. „Uvažujeme, samozrejme, aj o vybudovaní chodníka, ale je to na dlhé lakte,“ povedal starosta.



Obyvatelia podľa jeho slov evidujú aj mladých motoristov, ktorí sem prichádzajú v nočných hodinách „driftovať“.



Čo sa týka áut zaparkovaných priamo v obci, dochádza k tomu prevažne, ak je odmäk a dostať sa na uvedené parkovisko je problematické. „Vtedy stoja všade, komplikuje to hlavne jazdu šoférom autobusov, najmä ak sú autá odstavené v zákrute,“ spresnil.



Vlani polícia na ceste III/3319 v tejto obci kontrolovala dodržiavanie zákona o cestnej premávke priebežne, pričom nezaznamenala porušenia, ktoré by sa často opakovali. V minulom roku tu nezaevidovala ani žiadnu dopravnú nehodu, len dve škodové udalosti po strete s lesnou zverou. V Zlatej Idke preto za rok 2021 neeviduje nehodový úsek, nehodové a ani problémové miesto. Aktuálnou situáciou sa však zaoberá. „Polícia vykoná v obci Zlatá Idka častejšie kontroly dodržiavania zákona o cestnej premávke so zameraním sa najmä na dodržiavanie rýchlosti jazdy vozidiel, predchádzanie a spôsob jazdy,“ povedala pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.