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POZOR: Táto obec upozorňuje na výskyt medveďov
Obec taktiež prosí rodičov, aby upozornili deti na potrebu zvýšenej opatrnosti pri pohybe v prírode.
Autor TASR
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Zlatá Idka 14. júla (TASR) - V katastri obce Zlatá Idka v okrese Košice-okolie opakovane spozorovali medveďa hnedého. „Podľa dostupných informácií ho videli na červenej turistickej značke - Ceste SNP a v lokalite Hutné stavby,“ upozornila obec na sociálnej sieti.
Samospráva žiada obyvateľov a návštevníkov, aby pri pohybe v lese a jeho okolí zvýšili opatrnosť. „Ak je to možné, vyhýbajte sa pohybu osamote, majte psov na vôdzke a nevstupujte do hustých porastov. V prípade, že medveďa spozorujete, nepribližujte sa k nemu, nesnažte sa ho fotografovať ani plašiť a pokojne sa vzdiaľte bezpečným smerom,“ varuje samospráva.
Obec taktiež prosí rodičov, aby upozornili deti na potrebu zvýšenej opatrnosti pri pohybe v prírode.
Samospráva žiada obyvateľov a návštevníkov, aby pri pohybe v lese a jeho okolí zvýšili opatrnosť. „Ak je to možné, vyhýbajte sa pohybu osamote, majte psov na vôdzke a nevstupujte do hustých porastov. V prípade, že medveďa spozorujete, nepribližujte sa k nemu, nesnažte sa ho fotografovať ani plašiť a pokojne sa vzdiaľte bezpečným smerom,“ varuje samospráva.
Obec taktiež prosí rodičov, aby upozornili deti na potrebu zvýšenej opatrnosti pri pohybe v prírode.