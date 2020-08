Zlaté Moravce chcú sprístupniť historickú studňu na nádvorí kaštieľa

Zlaté Moravce 1. augusta (TASR) - Na nádvorí kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach bola počas revitalizačných prác odkrytá unikátna historická studňa. Radnica ju chce sprístupniť pre turistov, mestskí poslanci schválili vyše 14.000 eur na jej obnovu.



Vyše osem metrov hlboká studňa bola roky zakrytá betónovou doskou. „V rámci obnovy studne bude jej nadzemná časť nanovo postavená do kruhu z opracovaného kameňa, ktorý bude prikrývať kovová mreža, aby bolo do studne vidieť. Bude tak vizuálne prístupná pre všetkých návštevníkov parku. Stavebné práce sa uskutočnia pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Nitra,“ uviedla riaditeľka Mestského strediska kultúry a športu Simona Holubová. Rekonštrukciou prejde aj podzemná časť studne. Nevyhnutné budú aj stavebné úpravy, aby v budúcnosti nedošlo k jej zrúteniu. Stavebné práce sa uskutočnia ešte v tomto roku.



Pamiatkari odhadujú vek studne zhruba na 400 rokov. Podľa Evy Gažiovej z KPÚ Nitra možno s najväčšou pravdepodobnosťou predpokladať, že ide o renesančnú stavbu a jej založenie súvisí priamo s výstavbou kaštieľa, ktorého postavenie sa pripisuje Forgáčovcom v roku 1630. „Prípadne jej založenie alebo sekundárne úpravy súvisia s niektorou mladšou stavebnou úpravou kaštieľa. Tie sa uskutočnili v prvej tretine 18. storočia alebo potom po roku 1779,“ doplnila Gažiová. Presnejšie datovanie výstavby, pôvodný vzhľad a funkciu by podľa jej slov mohli pomôcť objasniť podrobnejšie pamiatkové a archívne výskumy.



Nadzemná časť studne stála ešte v polovici 20. storočia, čo dokazuje aj historická fotografia z roku 1954, na ktorej je zachytená ako ručná pumpa. V druhej polovici 20. storočia bola táto pumpa rozobratá. „Podzemná časť ostala zachovaná, nezasypala sa, iba ju prekryli betónovou doskou. Následne sa terén povrchovo upravil betónovou dlažbou, ktorá sa teraz rozobrala, a tým sa odkryla betónová doska. Po odstránení dosky sa studňa odkryla, bez poškodenia s priehľadom na dno, kde bolo vidno aj hladinu vody,“ vysvetlila Gažiová.