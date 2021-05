Zlaté Moravce chcú vybudovať nové oddychové zóny a detské ihriská

Zlaté Moravce 22. mája (TASR) – Mesto Zlaté Moravce chce vybudovať nové oddychové zóny a detské ihriská na území mesta. Revitalizáciou by malo prejsť šesť lokalít v Zlatých Moravciach. Samospráva sa pre tento účel uchádza o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Mestskí poslanci schválili na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce. Samospráva žiada o dotáciu vo výške 329.571 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 346.917 eur. Rozdiel by v prípade schválenia žiadosti doplatilo mesto.



V rámci projektu plánuje radnica revitalizovať šesť lokalít v Zlatých Moravciach, medzi ktoré patria vnútrobloky na Žitavskom nábreží 3, Hviezdoslavovej 32 – 34, Hviezdoslavovej 36 – 40, Mojmírovej 7 - 11. Ďalšími lokalitami sú prístupový chodník a altánok na Rovňanovej 1- 5. Na väčšine týchto miest by došlo k vybudovaniu oddychových zón, ktoré budú doplnené vhodným mestským mobiliárom a prvkami detského ihriska. Projekt samospráva zrealizuje len v prípade, že bude so svojou žiadosťou úspešná a získa potrebnú dotáciu.