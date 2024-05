Zlaté Moravce chcú vybudovať vodozádržné opatrenia na ZŠ Robotnícka

Zlaté Moravce 14. mája (TASR) - Mesto Zlaté Moravce chce vybudovať nové vodozádržné opatrenia na Základnej škole Robotnícka. Na realizáciu projektu plánuje získať dotáciu z výzvy Ministerstva životného prostredia SR vo výške 310.326 eur. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválili mestskí poslanci. Celkové oprávnené výdavky projektu sú totožné s výškou požadovanej dotácie, mesto by na realizáciu projektu nedoplácalo nič zo svojho vlastného rozpočtu, informovala radnica.



Zámerom projektu je zabezpečiť zlepšenie odvodu zrážkovej vody a skvalitnenie prostredia školy výmenou nepriepustných povrchov za priepustné. Chodníky pre peších, obslužná komunikácia a spevnená vedľajšia plocha budú riešené osadením dlažby so vsakovacou schopnosťou.



Zrážkové vody odtekajúce zo strechy školy budú odvedené systémom dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže a využívané budú na polievanie okolitých zelených plôch v areáli školy a novovytvorenej dažďovej záhrady, informoval magistrát. Medzi oprávnené výdavky patrí aj vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebný dozor.