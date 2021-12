Zlaté Moravce evidujú v nemocnici jeden z najúspešnejších odberov krvi

Zlaté Moravce 17. decembra (TASR) – Mimoriadne úspešný predvianočný odber krvi zaznamenali zdravotníci v Nemocnici Agel Zlaté Moravce. Počas posledného plánovaného odberu v tomto roku vo štvrtok (16. 12.) darovalo 35 darcov 16 litrov krvi. Podľa riaditeľky nemocnice Niny Horniakovej bol posledný odber jedným z najúspešnejších v tomto roku, krv prišli darovať mnohonásobní darcovia i prvodarcovia.



Zlatomoravská nemocnica organizuje pravidelné odbery krvi od darcov v spolupráci s Nemocnicou Agel Komárno. Pôvodne bol odber krvi naplánovaný len do 10.00 h dopoludnia, pre veľký záujem darcov boli zdravotníci k dispozícii až do popoludnia. Takmer 16 litrov krvi, ktoré sa podarilo darcom odobrať, pomôžu ťažko chorým pacientom.



V aktuálnej pandemickej situácii musí každý záujemca o darovanie krvi splniť stanovené podmienky, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Vo všeobecnosti platí, že darovať krv môže človek vo veku od 18 do 65 rokov, v aktuálnej dobe sa však prísnejšie posudzuje práve pandemická anamnéza.