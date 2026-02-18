< sekcia Regióny
Zlaté Moravce vlani predajom parkovacích lístkov získali 58.823 eur
Najviac lístkov, 140.464 kusov v sume 28.800 eur, bolo predaných prostredníctvom SMS.
Autor TASR
Zlaté Moravce 18. februára (TASR) - Mesto Zlaté Moravce počas uplynulého roka predalo 248.568 parkovacích lístkov. Na spoplatnenom parkovaní získalo celkovo 58.823 eur. Časť z tejto sumy bola určená na úhradu pravidelných mesačných poplatkov a provízie dodávateľom za prevádzkovanie plateného parkovania, informovala radnica.
Najviac lístkov, 140.464 kusov v sume 28.800 eur, bolo predaných prostredníctvom SMS. V parkovacích automatoch si vodiči kúpili 61.602 lístkov v sume 17.325 eur. Prostredníctvom QR kódu bolo predaných 46.502 lístkov v sume 7440 eur. Z predaja rezidentských kariet mesto získalo 5258 eur.
Spoplatnené parkovanie v meste Zlaté Moravce funguje od 1. júla 2024. Parkovanie bolo spoplatnené na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré schválili mestskí poslanci. Ľudia za parkovanie platia najmä v centre mesta.
Najviac lístkov, 140.464 kusov v sume 28.800 eur, bolo predaných prostredníctvom SMS. V parkovacích automatoch si vodiči kúpili 61.602 lístkov v sume 17.325 eur. Prostredníctvom QR kódu bolo predaných 46.502 lístkov v sume 7440 eur. Z predaja rezidentských kariet mesto získalo 5258 eur.
Spoplatnené parkovanie v meste Zlaté Moravce funguje od 1. júla 2024. Parkovanie bolo spoplatnené na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré schválili mestskí poslanci. Ľudia za parkovanie platia najmä v centre mesta.