< sekcia Regióny
Knižnica v Zlatých Moravciach pokračuje v modernizácii priestorov
Na nákup literatúry s cieľom doplnenia a revitalizácie knižničného fondu získala knižnica dotáciu 4500 eur, povinné spolufinancovanie predstavuje 502 eur.
Autor TASR
Zlaté Moravce 15. októbra (TASR) - Mestská knižnica v Zlatých Moravciach získala dotácie z Fondu na podporu umenia na revitalizáciu a modernizáciu vstupných priestorov a na doplnenie knižničného fondu. Celková suma dvoch dotácií je 11.000 eur, spolufinancovanie knižnice predstavuje 2202 eur, informovala radnica.
Na nákup literatúry s cieľom doplnenia a revitalizácie knižničného fondu získala knižnica dotáciu 4500 eur, povinné spolufinancovanie predstavuje 502 eur. „Finančné prostriedky prišli v tomto roku trochu neskôr, s nákupom kníh začíname až v tomto jesennom období. Doplniť novými knihami by sme chceli všetky tri oddelenia našej knižnice - náučné, detské i beletriu,“ skonštatovala vedúca knižnice Alena Malá.
Na modernizáciu svojich priestorov získala knižnica dotáciu vo výške 6500 eur. Na rekonštrukcii sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 1700 eur. Zo získaných finančných prostriedkov bol zakúpený nový nábytok do vstupnej miestnosti. Pribudli skrinky na odkladanie kabátov, vešiaková stena, policový systém so skrinkami na časopisy, skrinka, dva stoly, výpožičný pult pre čitateľov a zostava skriniek na odkladanie tašiek.
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach naplánovala modernizáciu svojich priestorov s podporou Fondu na podporu umenia do piatich etáp. Prvé dve už má za sebou, minuloročnú revitalizáciu detského oddelenia a aktuálne zmodernizované vstupné priestory knižnice.
Na nákup literatúry s cieľom doplnenia a revitalizácie knižničného fondu získala knižnica dotáciu 4500 eur, povinné spolufinancovanie predstavuje 502 eur. „Finančné prostriedky prišli v tomto roku trochu neskôr, s nákupom kníh začíname až v tomto jesennom období. Doplniť novými knihami by sme chceli všetky tri oddelenia našej knižnice - náučné, detské i beletriu,“ skonštatovala vedúca knižnice Alena Malá.
Na modernizáciu svojich priestorov získala knižnica dotáciu vo výške 6500 eur. Na rekonštrukcii sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 1700 eur. Zo získaných finančných prostriedkov bol zakúpený nový nábytok do vstupnej miestnosti. Pribudli skrinky na odkladanie kabátov, vešiaková stena, policový systém so skrinkami na časopisy, skrinka, dva stoly, výpožičný pult pre čitateľov a zostava skriniek na odkladanie tašiek.
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach naplánovala modernizáciu svojich priestorov s podporou Fondu na podporu umenia do piatich etáp. Prvé dve už má za sebou, minuloročnú revitalizáciu detského oddelenia a aktuálne zmodernizované vstupné priestory knižnice.