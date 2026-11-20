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Kvapka krvi mládeže: V Zlatých Moravciach darovali vyše 12 litrov
Medzi prvodarcami mali výrazné zastúpenie najmä študenti z Obchodnej akadémie, Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach.
Autor TASR
Zlaté Moravce 20. novembra (TASR) - V zlatomoravskej nemocnici darovali dobrovoľní darcovia vyše 12 litrov krvi. Ako informovala nemocnica, najvzácnejšiu tekutinu prišlo darovať 29 ľudí, z ktorých bolo 16 prvodarcov.
Dobrovoľný odber sa konal vo štvrtok 19. novembra v rámci projektu Kvapka krvi mládeže. „Mladí darcovia opäť ukázali veľké srdce. Aj vďaka nim je zlatomoravská nemocnica bohatšia o viac ako 12 litrov krvi. Pôvodne plánovaný čas odberu sa pre veľký záujem predĺžil o takmer dve hodiny,“ uviedla riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.
Medzi prvodarcami mali výrazné zastúpenie najmä študenti z Obchodnej akadémie, Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach. „Potvrdzuje to, že myšlienka dobrovoľného darcovstva oslovuje aj mladú generáciu,“ skonštatovala Horniaková.
Ako pripomenula, darovaná krv je nenahraditeľná pri operačných zákrokoch, liečbe závažných ochorení, úrazoch aj v situáciách, keď o živote pacienta rozhodujú minúty. „Jeden vak odobratej krvi môže zachrániť až štyri ľudské životy. Všetkým darcom patrí naše úprimné poďakovanie,“ doplnila riaditeľka nemocnice.
Dobrovoľný odber sa konal vo štvrtok 19. novembra v rámci projektu Kvapka krvi mládeže. „Mladí darcovia opäť ukázali veľké srdce. Aj vďaka nim je zlatomoravská nemocnica bohatšia o viac ako 12 litrov krvi. Pôvodne plánovaný čas odberu sa pre veľký záujem predĺžil o takmer dve hodiny,“ uviedla riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.
Medzi prvodarcami mali výrazné zastúpenie najmä študenti z Obchodnej akadémie, Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach. „Potvrdzuje to, že myšlienka dobrovoľného darcovstva oslovuje aj mladú generáciu,“ skonštatovala Horniaková.
Ako pripomenula, darovaná krv je nenahraditeľná pri operačných zákrokoch, liečbe závažných ochorení, úrazoch aj v situáciách, keď o živote pacienta rozhodujú minúty. „Jeden vak odobratej krvi môže zachrániť až štyri ľudské životy. Všetkým darcom patrí naše úprimné poďakovanie,“ doplnila riaditeľka nemocnice.