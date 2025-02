Zlaté Moravce: Múzeum predstaví život vo 4. tisícročí pred Kristom

Zlaté Moravce 28. februára (TASR) - Život v Zlatých Moravciach a okolí vo štvrtom tisícročí pred Kristom predstavuje nová výstava, ktorú pripravilo Múzeum v Zlatých Moravciach. Určená je najmä žiakom prvého a druhého stupňa základných škôl. Záujemcovia ju môžu navštíviť do 29. augusta, informovalo múzeum.



Výstava so sprievodným programom a s tvorivými dielňami predstavuje vybrané témy zo života v čase neskorej kamennej doby, eneolitu a medenej doby na príklade územia v okolí Zlatých Moraviec a Nitry. V rámci jej interaktívnej časti si návštevníci môžu vyskúšať orbu pravekým záprahom, hľadanie medenej rudy v rieke a kopcoch či vstup do posvätnej jaskyne.