Zlatomoravské múzeum predstavuje hudobný inštrumentár našich predkov

Zlaté Moravce 4. novembra (TASR) - Pestrosť tradičného hudobného inštrumentára našich predkov predstavuje výstava Z klenotnice kultúrneho dedičstva – Vandrovali hudci, ktorú pripravilo Múzeum v Zlatých Moravciach. V priestoroch múzea potrvá do 16. januára budúceho roka. Cieľom výstavy je popularizovať tradičné hudobné nástroje prostredníctvom vybraného inštrumentára ako prostriedok na rozvíjanie a tradovanie tradičnej hudby a piesne všeobecne, ale i v regióne, skonštatovala kurátorka výstavy Patrícia Žáčiková.



Výstava prináša 40 ľudových hudobných nástrojov zo zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre a od súkromných zberateľov. Väčšina z nich bola vyrobená v 21. storočí. Návštevník má možnosť zoznámiť sa so samoznejúcimi, blanozvučnými, strunozvučnými či vzduchozvučnými hudobnými nástrojmi, ako sú zvonce, ozembuch, drumbľa, rapkáč, bubon, citara, viola, husle, bič, píšťaly, fujara, gajdy alebo roh.



Podľa slov kurátorky nejde len o predmety výnimočné svojím zovňajškom a remeselným prevedením. "Ľudové hudobné nástroje patria k najväčším pokladom kultúry a tradíciám, ktoré nám naši predkovia zanechali. Sú to prostriedky prejavovania súladu medzi dušou človeka a vonkajším svetom," skonštatovala Žáčiková.



Paralelným cieľom výstavy je uskutočniť edukačné interaktívne aktivity pre školskú mládež, ale aj širokú verejnosť, ako napríklad tvorivé dielne s výučbou hry na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže. Výstavu dopĺňajú obrázky autora Mariána Járeka, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského folklóru. Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.