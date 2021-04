Nemocnica v Zlatých Moravciach zvyšuje počet plánovaných operácií

Zlaté Moravce 29. apríla (TASR) – Nemocnica Agel Zlaté Moravce už realizuje aj plánované operácie pacientov, ktorí nespadajú do urgentnej operatívy. Umožnila to zlepšujúca sa pandemická situácia v regióne. „Operatíva pri plánovaných zákrokoch je spustená, pozvoľne vykonávame operačné zákroky vo všetkých odboroch, a to vo všeobecnej chirurgii, traumatológii, mamológii aj v ortopédii,“ uviedla riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.



Ambíciou nemocnice je postupne zvyšovať plánované operácie až do plnej operačnej kapacity. „Zatiaľ vyberáme menej náročné operácie, kde predpokladáme ľahší pooperačný priebeh. Pred plánovaným operačným zákrokom musí mať každý pacient pri prijatí do nemocnice negatívny test na nový koronavírus,“ skonštatovala Horniaková.



Očkovacie miesto v nemocnici naďalej plne funguje, avšak už tretí týždeň zdravotníci očkujú len registrovaných ľudí, ktorí dostanú termín na druhé očkovanie vakcínou. „Je to z dôvodu nižšieho počtu vakcín Pfizer/BioNTech, očakávame však, že sa táto situácia výrazne zlepší, ako avizovalo ministerstvo zdravotníctva. Celkový počet zaočkovaných osôb postupne zvyšujeme, počet dávok dosiahol takmer 4200,“ zhodnotila riaditeľka nemocnice.



Nemocnica k dnešnému dňu neeviduje žiadneho zamestnanca pozitívne testovaného na ochorenie COVID-19, zdravotnú starostlivosť poskytuje piatim pacientom s novým koronavírusom, dvaja pacienti sú suspektní.