Zlatomoravská nemocnica v tomto roku zintenzívni odbery krvi

Zlaté Moravce 14. januára (TASR) – Nemocnica Agel Zlaté Moravce sa rozhodla zintenzívniť odbery krvi v tomto roku. Odbery bude robiť dvakrát mesačne, predbežne by to malo byť každý druhý štvrtok, informovala riaditeľka nemocnice Nina Horniaková. Prvý tohtoročný hromadný odber už má za sebou, krv prišla darovať dvadsiatka darcov.



Za rok 2021 prišlo do nemocnice v Zlatých Moravciach darovať krv celkovo 225 darcov, z nich 27 darovalo krv prvýkrát. Rekordérom v počte darovanej krvi bol pilotný májový odber v rámci projektu Som tvoja krv, keď sa na odbere zúčastnilo počas piatich hodín takmer 60 darcov.



Pre darovanie krvi naďalej platí dodržiavanie prísnych protiepidemiologických pravidiel. "Darcom, ktorí nemajú potvrdenie o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19, nemocnica zdarma zabezpečí antigénové vyšetrenie, ktoré bude vykonané v mobilnom odberovom mieste zlatomoravskej nemocnice," povedala Horniaková.



Odbery sa uskutočňujú v súčinnosti s Hematologicko-transfuziologickým oddelením nemocnice, počas minulého roka sa rozšírila aj stabilná darcovská základňa. "V blízkom období uskutočníme úpravu priestorov, kde sa odber vykonáva. V rámci úpravy plánujeme celkovú zmenu rozmiestnenia jednotlivých miestností, zväčšenie odberovej miestnosti, pribudne čajová kuchynka pre darcov i denná miestnosť pre personál," potvrdila Horniaková. Účelom úpravy priestorov je okrem zvýšenia pohodlia pre samotných darcov i personál predovšetkým zlepšenie plynulosti odberov.