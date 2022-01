Nemocnica v Zlatých Moravciach vlani podala 25.500 dávok vakcíny

Zlaté Moravce 20. januára (TASR) – Nemocnica Agel Zlaté Moravce podala za minulý rok vo svojom vakcinačnom mieste takmer 25.500 dávok vakcíny proti novému koronavírusu. Tisícka z toho bola podaná deťom vo veku od 12 do 18 rokov, informovala riaditeľka nemocnice Nina Horniaková. Nemocnica očkuje látkou Corminaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech.



Vakcinačné miesto začala zlatomoravská nemocnica prevádzkovať 11. marca minulého roka. „Začiatky boli ťažšie, kým sme si zautomatizovali procesy. Ale pomerne rýchlo sme si organizačne všetko zabezpečili. Samotní klienti hodnotia u nás priebeh očkovania ako bezproblémový," skonštatovala Horniaková.



V nemocnici je aktuálne plne zaočkovaných 81 percent zamestnancov. Z plne zaočkovaných zamestnancov absolvovalo posilňujúcu tretiu booster dávku 62 percent zamestnancov.



Nemocnica v súčasnosti prevádzkuje vakcinačné miesto počas pracovných dní, vždy v pondelok od 8.00 do 14.30 h, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 15.00 h. Zaočkovať sa môžu dať registrovaní i neregistrovaní záujemcovia, ktorých nemocnica vybavuje priebežne do výšky vopred objednaných vakcín.