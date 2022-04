Nemocnica v Zlatých Moravciach znížila počet lôžok pre nakazených

Zlaté Moravce 28. apríla (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce prešla do prvej fázy reprofilizácie covidových lôžok pre výrazné zníženie počtu pacientov s ochorením COVID-19. Znamená to, že sa nemocnica vracia k bežnému režimu a väčšina lôžok bude opätovne k dispozícii pre bežných pacientov, informovala riaditeľka nemocnice Nina Horniaková. K tomuto kroku pristúpila nemocnica na základe príkazu ministra zdravotníctva.



Prechod do prvej fázy reprofilizácie lôžkového fondu znamená, že v zlatomoravskej nemocnici zostane pre pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenených päť lôžok. Podľa Horniakovej je to veľmi pozitívna správa pre pacientov oddelenia dlhodobo chorých, ktoré bolo počas prvej až tretej vlny pandémie reproflilizované na covidové oddelenie.



„Oddelenie dlhodobo chorých s lôžkami fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je prístupné pacientom, ktorí potrebujú dlhodobú liečbu s chronickými ochoreniami alebo ktorí potrebujú doliečiť poúrazové a pooperačné stavy,“ skonštatovala Horniaková.