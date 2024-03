Nemocnica v Zlatých Moravciach zakúpila ďalší operačný stôl

Zlaté Moravce 12. marca (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce zakúpila nový operačný stôl pre centrálne operačné sály. Ide už o druhú investíciu do obnovy operačných stolov v krátkom čase, ktorá poukazuje na postupnú modernizáciu oddelenia, skonštatovala Jana Gajdošová, vedúca úseková sestra operačných sál.



Operačný stôl Mindray je vhodný pre celé spektrum operačných výkonov od miniinvazívnych operácií jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia, ortopédia a traumatológia, až po najzložitejšie operačné zákroky. Súčasťou dodávky stola je kompletné príslušenstvo, čo vylučuje problémy s kompatibilitou do budúcnosti.



Zdravotníci oceňujú maximálnu bezpečnú záťaž vo všetkých konfiguráciách. "Tá vyrieši problémy pri operáciách aj extrémne obéznych pacientov, ktorí už nemusia cestovať za chirurgickým výkonom desiatky kilometrov do iného zdravotníckeho zariadenia," povedala Gajdošová.