Nemocnici v Zlatých Moravciach pomáhajú vojaci, mesto zabezpečilo stan

Zlaté Moravce 15. októbra (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce spustila od stredy (14. 10.) nový systém triedenia pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice. Nemocnici pomáhajú v čase od 6.00 do 22.00 h príslušníci Ozbrojených síl SR. Uniformovaní vojaci pomáhajú pri vstupe do nemocnice z dôvodu rýchleho, bezproblémového a predovšetkým bezpečného usmernenia pacientov, ktorí prichádzajú do zlatomoravskej nemocnice,“ uviedol predseda predstavenstva nemocnice Miroslav Jaška.



Mesto Zlaté Moravce v rámci spolupráce a výpomoci zabezpečilo na vlastné náklady stan, kde sa uskutočňuje triedenie pacientov. Nemocnica v Zlatých Moravciach súčasnú pandemickú situáciu zvláda, pokračuje v plánovaných zákrokoch. Naďalej však z dôvodu eliminácie prenosu nového koronavírusu platí prísny zákaz návštev.



„Riziko nákazy v našom zariadení je veľmi nízke vzhľadom na prijaté preventívne opatrenia. Aktuálne má nemocnica jedného pozitívneho zamestnanca a päť pacientov s podozrením na nový koronavírus,“ konštatovala námestníčka pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti Nina Horniaková.