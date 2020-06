Nové žľaby budú chrániť zlatomoravský cintorín pred prívalovou vodou

Zlaté Moravce 18. júna (TASR) – Zlaté Moravce rozbehli v polovici júna práce na budovaní prírodných retenčných opatrení, ktoré budú chrániť miestny cintorín pred prívalovou vodou. Systém žľabov, ktoré budú odvádzať vodu do kanalizácie, bude umiestnený za cintorínom na pozemku mesta. Práce by mali ukončiť v najbližších dňoch, informovala radnica.



Vodozádržný projekt pri cintoríne začala samospráva pripravovať krátko po nedávnej silnej prietrži, keď prívalová voda zmiešaná s blatom zaliala časť cintorína. Realizátorom projektu je spoločnosť, ktorá ho vykonáva v rámci rozšírenia mestského cintorína.



„Samospráva by za retenčné opatrenia nemala platiť nič navyše,“ upozornilo vedenie mesta. Rigoly budú pravidelne čistené, aby nedošlo k ich zaneseniu a upchatiu. Ak by sa v budúcnosti ukázalo, že ide o nedostatočné riešenie, mesto má v pláne systém doplniť o menšie hrádze, ktoré by bránili prieniku väčšej vody.



Mestský cintorín v Zlatých Moravciach sa rozširuje o približne 2000 metrov štvorcových, na ktorých by malo vzniknúť 461 nových hrobových miest. Rozšírenie sa uskutočňuje na dve etapy. Budovanie prvej ukončili v závere minulého roka, radnica za ňu zaplatila 88 700 eur. Náklady na celý projekt rozšírenia cintorína sú vyčíslené na 176 400 eur. Druhá etapa by sa mala realizovať v tomto roku, závisí však od finančných možností mesta.