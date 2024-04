Novým hlavným kontrolórom Zlatých Moraviec sa stal Milan Jonis

Zlaté Moravce 30. apríla (TASR) - Novým hlavným kontrolórom mesta Zlaté Moravce sa stal Milan Jonis. V tajnom hlasovaní o tom rozhodli mestskí poslanci. Do svojej funkcie nastúpi 1. mája a nahradí Zitu Koprdovú, ktorá sa svojho postu vzdala predčasne koncom roka 2023 z dôvodu jej menovania do funkcie prednostky Okresného úradu v Zlatých Moravciach.



Do voľby hlavného kontrolóra bolo prihlásených osem uchádzačov. Jeden z nich sa na voľbe nezúčastnil a ďalšia kandidátka na mieste odstúpila. Za zvolenie Jonisa, ktorý v minulosti pôsobil na úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, hlasovalo desať z celkovo prítomných 17 poslancov. Keďže získal nadpolovičnú väčšinu hlasov už v prvom kole, druhé kolo sa neuskutoční.



Prvoradou úlohou novozvoleného kontrolóra bude podľa jeho vyjadrenia oboznámiť sa s problematikou práce hlavného kontrolóra. "Následne zostavím plán kontrolných akcií do druhého polroka. Celkovo sa musím oboznámiť s agendou a na základe toho zvolím ďalší postup," povedal.