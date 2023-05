Zlaté Moravce obnovujú evidenciu psov, chcú lepšiu platobnú disciplínu

Zlaté Moravce 3. mája (TASR) - Mesto Zlaté Moravce obnovuje evidenciu všetkých psov, ktoré sa na nachádzajú na území mesta. Za neprihlásenie psa hrozí občanom vysoká pokuta, upozorňuje radnica.



Počet prihlásených psov v meste každoročne klesá. Niektorí majitelia chovajú psy trvale v meste alebo v bytovom dome, ale prihlásených ich majú v niektorej z okolitých obcí alebo v rodinných domoch, kde sú dane za psa podstatne nižšie, zdôvodnil obnovu evidencie magistrát. Mnohí chovatelia psov ich nemajú zaregistrovaných vôbec. Mesto preto vyzýva všetkých držiteľov psov, aby v náhradnom termíne do 30. júna 2023 prihlásili psa do evidencie a podali priznanie k dani za psa.



Ak pes nebude prihlásený do evidencie do 30. júna a následne bude kontrolou zistené porušenie tejto povinnosti, držiteľovi psa budú po tomto termíne udelené dve pokuty. Za priestupok je pokuta do výšky 165 eur, pokuta za nepodanie priznania k dani za psa je vo výške minimálne piatich eur, maximálne do výšky daňovej povinnosti.



Po náhradnom termíne na prihlásenie psov do evidencie a aktualizovaní všetkých zmien budú údaje z databázy premietnuté do mapovej aplikácie, v ktorej bude zobrazená vizualizácia požadovaných informácií a bude zverejnená na stránke mesta. Každý obyvateľ bude môcť skontrolovať, či uvedené údaje odrážajú skutočnosť. Od zverejnenia zoznamu očakáva samospráva väčšiu prehľadnosť v evidencii psov, ale aj väčšiu zodpovednosť a platobnú disciplínu chovateľov psov.