Zlaté Moravce organizujú jesennú zbierku pre ľudí v núdzi

Zlaté Moravce 23. októbra (TASR) - Mesto Zlaté Moravce organizuje jesennú zbierku pre ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Ako informovala radnica, ľudia môžu darované veci nosiť každý pracovný deň do výdajného miesta v Dome služieb na Sládkovičovej ulici.



Podľa Romany Šutkovej-Ďurčekovej z mestského úradu môžu darcovia nosiť predovšetkým pánske, ženské i detské jesenné aj zimné odevy. "Šatstvo by malo byť hygienicky ošetrené a nepoškodené. Vhodná je aj drogéria a rôzne potreby pre domácnosť," uviedla radnica.



Ľudia, ktorí chcú pomôcť iným, môžu darované veci prinášať v pracovné dni od 8.00 do 14.00 h. "Predmety, ktoré už možno pre vlastnú potrebu nepoužijú, môžu pomôcť ľuďom v sociálnej tiesni. Aj malá pomoc je pomoc," pripomenul magistrát.