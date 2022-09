V zlatomoravskej nemocnici majú k dispozícii nové signalizačné náramky

Zlaté Moravce 3. septembra (TASR) - Pacienti v zlatomoravskej nemocnici môžu využívať nové bezdrôtové signalizačné náramky. Tie ich v prípade potreby okamžite spoja so zdravotnou sestrou. Ako informovala nemocnica, investícia do nákupu 35 náramkov si vyžiadala takmer 3000 eur.



Nová mobilná signalizácia pomôže pacientom i personálu chirurgického oddelenia. "V doposiaľ používaných prenosných signalizačných zariadeniach nebola možnosť výmeny zdroja a po jeho vybití sa náramok stal nefunkčným. Preto vedenie nemocnice pristúpilo k výmene zariadení. Vďaka tomu už nehrozí nefunkčnosť zariadenia z dôvodu takej banality, ako je vybitie batérie," uviedla nemocnica.



Vďaka novým náramkom sa personál oddelenia okamžite dozvie, ktorý pacient potrebuje pomoc. "Keďže na našom oddelení sú hospitalizovaní aj pacienti, ktorí sú pripútaní na lôžku, stačí, ak stlačia tlačidlo na náramku a sestra okamžite vie, o ktorého pacienta ide a môže mu byť ihneď k dispozícii. Je samozrejmosťou, že si prostredníctvom týchto náramkov môže pacient privolať pomoc, aj keď je mimo lôžka. Nové náramky by sme chceli zaviesť aj na ďalšie oddelenia našej nemocnice," povedala riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.