Zlaté Moravce platí vianočný režim, návštevy sú dočasne povolené
Autor TASR
Zlaté Moravce 25. decembra (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce poskytuje počas vianočných a novoročných sviatkov zdravotnú starostlivosť na lôžkových oddeleniach aj odborných ambulanciách vo vianočnom režime. Platiť začal 22. decembra a potrvá do 6. januára 2026, informovala riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.
Cieľom dočasných zmien je zabezpečiť nepretržitú zdravotnú starostlivosť pri čo najmenšom obmedzení služieb a zároveň umožniť zamestnancom čerpanie dovoleniek. To sa dotklo viacerých lôžkových oddelení, dočasne je uzavretá jednodňová zdravotná starostlivosť. Do 6. januára zostane zatvorená aj väčšina odborných ambulancií.
V plnej prevádzke zostáva oddelenie vnútorného lekárstva vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti, oddelenie dlhodobo chorých, lôžkové oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ústavno-pohotovostná služba v odbore vnútorného lekárstva aj ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých.
Z dôvodu zvýšeného výskytu hepatitídy typu A aj respiračných ochorení v regióne platí v zlatomoravskej nemocnici zákaz návštev. Výnimku z neho nemocnica povolila od 24. do 26. decembra, skonštatovala Horniaková. Návštevy sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia, riadiť sa pokynmi zdravotníckeho personálu a použiť odporúčané ochranné prostriedky v závislosti od charakteru oddelenia a zdravotného stavu pacienta. Návštevy nie sú umožnené osobám s klinickými prejavmi akútnej respiračnej infekcie.
Od 7. januára 2026 budú oddelenia a ambulancie nemocnice postupne nabiehať na štandardný režim.
