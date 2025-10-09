Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prestavba internátu v Zlatých Moravciach si vyžiada uzáveru

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Obmedzenie dopravy si vynútili stavebné práce pri prestavbe budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce.

Autor TASR
Zlaté Moravce 9. októbra (TASR) - Časť Štúrovej ulice v Zlatých Moravciach je od štvrtka pre dopravu uzavretá. Ako informoval mestský úrad, uzávera 88-metrového úseku potrvá do 31. októbra.

Obmedzenie dopravy si vynútili stavebné práce pri prestavbe budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce. „V rámci zmien v organizácii dopravy bude vyznačená obchádzková trasa, ktorá bude vedená po miestnych komunikáciách Kollárova, Dlhá a Tolstého,“ doplnil mestský úrad.
