Prívalová voda v Zlatých Moravciach spôsobila problémy na cintoríne

Zlaté Moravce 15. júna (TASR) – Búrka, ktorá sa v nedeľu (14. 6.) prehnala Zlatými Moravcami, spôsobila problémy na centrálnom mestskom cintoríne. Prívalová voda zmiešaná s blatom zaliala časť hrobov najmä v spodnej časti cintorína. Voda sa valila z priľahlých záhrad, do ktorých natiekla z poľa. Blatová voda zmyla z hrobov zopár kahancov a svietnikov, pomníky ani obrubníky však nepoškodila. Bez poškodenia zostali aj komunikácie a osvetlenie cintorína. „Osem zamestnancov od ranných hodín odstraňuje bahno, čistí chodníky a prístupové komunikácie,“ povedal Ján Korista, zastupujúci riaditeľ Technických služieb mesta Zlaté Moravce, ktoré sú správcom cintorína.



Aby sa podobná situácia neopakovala, technické služby chcú vrecami s pieskom zabezpečiť pred prietokom vody rizikové miesta. Vedenie mesta má v pláne postaviť na cintoríne záchytnú nádrž na vodu, ktorá by mala v budúcnosti zabrániť kalamite. „Máme vypracovaný projekt vybudovania záchytnej nádrže s odvodňovacím kanálom. Aktuálne čakáme na povolenie od stavebného úradu. Projekt by sme chceli zrealizovať čo najskôr, ako to bude možné. Presné náklady zatiaľ nemáme vyčíslené,“ potvrdil prednosta Mestského úradu v Zlatých Moravciach Marián Kováč.