Zlaté Moravce sa chcú uchádzať o dotáciu na výstavbu vnútroblokov

Zlaté Moravce 13. februára (TASR) - Mesto Zlaté Moravce sa chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt Výstavba vnútroblokov v meste Zlaté Moravce. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie budú schvaľovať mestskí poslanci na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Vnútrobloky sú umiestnené na pozemkoch patriacich mestu Zlaté Moravce, v súčasnosti sú bez ďalšieho využitia. Po zrealizovaní projektu by mali byť určené na trávenie voľného času obyvateľov. Vnútroblok na križovatke ulíc Mojmírova a Školská bude kombinovať oddychovú a aktívnu funkciu, pribudnúť by malo parkové sedenie a detské ihrisko. Súčasťou zóny budú odstavné plochy zhotovené zo zatrávňovacích tvaroviek, informoval primátor Dušan Husár.



Vo vnútrobloku v areáli Základnej školy Robotnícka by malo byť existujúce hokejbalové ihrisko zrevitalizované na multifunkčnú hraciu plochu na hokejbal a streetball. Ihrisko bude doplnené oddychovou zónou, detskými prvkami a parkovým mobiliárom. Altánok na Rovňanovej ulici aktuálne tvoria asfaltové komunikačné plochy. Navrhovaný zámer zahŕňa vybudovanie altánku a spevnenej plochy na napojenie na priľahlý chodník.