Zlaté Moravce sa so starým rokom rozlúčia prskavkami, bez ohňostroja

Zlaté Moravce 21. decembra (TASR) - Mesto Zlaté Moravce sa pridalo k samosprávam, ktoré sa rozhodli záverečný deň roka osláviť bez ohňostroja. Dôvodom je ochrana životného prostredia i šetrenie financiami mesta. "Rozhodli sme sa zrušiť silvestrovský ohňostroj. Tento typ zábavy je škodlivý pre životné prostredie a veľmi prekáža domácim miláčikom. Navyše, sú to peniaze doslovne vyhodené do vzduchu," vyjadril sa primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár.



Silvestrovský program bude pripravený na Námestí Andreja Hlinku. Od 20.00 do 22.00 h sa bude podávať silvestrovská kapustnica a varené víno. "Bez hlučných petárd a v priateľskej atmosfére sa spoločne rozlúčime so starým rokom. Presne o 22.00 h budeme spoločne zapaľovať prskavky, a tým dáme zbohom starému roku," povedal primátor.