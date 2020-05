Stredisko kultúry v Zlatých Moravciach sa opäť otvára verejnosti

Zlaté Moravce 24. mája (TASR) – Mestské stredisko kultúry a športu (MSKŠ) v Zlatých Moravciach postupne začína otvárať jednotlivé prevádzky. V nedeľu 31. mája sa po niekoľkotýždňovej prestávke opäť otvorí Kino Tekov. Program bude patriť predovšetkým deťom. Informovala o tom riaditeľka MSKŠ Simona Holubová.



„Keďže pre nový koronavírus ešte stále nemôžeme 1. júna na Medzinárodný deň detí pripraviť žiadne veľké kultúrne podujatie, bude sa premietať detský film. Okrem toho dostanú deti, ktoré prídu do kina, aj malý darček v podobe pexesa a sladkosti,“ uviedla Holubová.



Ako pripomenula, oddelenie kultúry MSKŠ aj jeho kultúrne domy budú otvorené od 1. júna. Tesne pred týmto termínom budú všetky priestory vydezinfikované. „Uvidíme, ako sa v najbližších týždňoch vyvinie situácia s novým koronavírusom a podľa toho budeme pripravovať náš kultúrny program. Občanov budeme o všetkom včas informovať,“ skonštatovala Holubová.



Mestská knižnica funguje v Zlatých Moravciach už niekoľko dní. Otvorená bola 11. mája, zatiaľ v obmedzenom prevádzkovom čase v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 9.00 h do 16.00 h. „Do všetkých prevádzok MSKŠ je vstup možný len s rúškom. O ďalších hygienických pokynoch budú návštevníkov informovať kultúrni pracovníci priamo na mieste,“ dodala Holubová.