V Zlatých Moravciach je hospitalizovaných 20 pacientov s covidom

Zlaté Moravce 9. marca (TASR) – V Nemocnici Agel Zlaté Moravce je aktuálne hospitalizovaných 20 pacientov s ochorením COVID-19, z nich 12 je neočkovaných.



„Za uplynulý týždeň sme mali až 14 nových príjmov najmä z levického a nitrianskeho regiónu. Ďalší štyria pacienti sú suspektní, čakajú na výsledok testu,“ zhodnotila riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.



Pre pacientov s ochorením COVID-19 je vyčlenené stále jedno celé oddelenie a tento stav by mal podľa Horniakovej trvať ešte niekoľko týždňov. Nemocnici chýba aktuálne sedem zdravotníkov, u ktorých testy potvrdili nový koronavírus. Vzhľadom na nízky záujem o vakcináciu, keď za uplynulý týždeň podali v nemocnici len 26 vakcinačných dávok, nemocnica obmedzila prevádzku vakcinačného miesta na jeden deň v týždni, a to na piatok. Zároveň pripravuje aj úpravu prevádzkových hodín v mobilnom odberovom mieste.



V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine sa nemocnica zaoberá aj humanitárnou pomocou pre pacientov z Ukrajiny. „V súčinnosti s mestom riešime pomoc ukrajinským občanom, ktorí budú potrebovať ubytovanie a zdravotnú starostlivosť. Nie je vylúčené, že to môžu byť aj pacienti s COVID-19 či inými závažnými diagnózami,“ skonštatovala riaditeľka nemocnice.