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FOTO: BYT PLNÝ HRÔZY: V Zlatých Moravciach vyslobodili 18 zvierat
Zvieratá nemali zabezpečený stály prístup k vode ani ku krmivu a nemali dostatok vhodných miest ani na odpočinok.
Autor TASR
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Zlaté Moravce 29. júla (TASR) - Veterinári z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Nitra vyslobodili 18 zvierat zo zanedbaného bytu v Zlatých Moravciach. V miestnostiach plných výkalov sa v byte nachádzalo 13 mačiek, dva psy a tri králiky. Medzi výkalmi sa povaľovali konzervy, obaly, kartónové škatule a kusy oblečenia. Nábytok v byte bol rozhryzený. Celým domom sa šíril prenikavý zápach čpavku, byt bol nevetraný a prašný, informovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
Počas kontroly našli úradní veterinárni inšpektori misky na krmivo a vodu prázdne. Zvieratá nemali zabezpečený stály prístup k vode ani ku krmivu a nemali dostatok vhodných miest ani na odpočinok. Králiky sa voľne pohybovali po byte a jeden bol umiestnený v malej klietke, taktiež bez dostupného krmiva a vody.
Zvieratá boli zanedbané, o čom svedčil zhoršený výživný a zdravotný stav. Psy a králiky mali prerastené pazúry, u viacerých mačiek boli pozorované kožné problémy a jedna mačka mala problém s okom.
Na základe zistených skutočností RVPS Nitra nariadila zhabanie všetkých zvierat a ich umiestnenie do schválených karanténnych staníc. V nich im bude zabezpečená potrebná veterinárna starostlivosť a primerané podmienky. Prípad bude predmetom ďalšieho konania.
Počas kontroly našli úradní veterinárni inšpektori misky na krmivo a vodu prázdne. Zvieratá nemali zabezpečený stály prístup k vode ani ku krmivu a nemali dostatok vhodných miest ani na odpočinok. Králiky sa voľne pohybovali po byte a jeden bol umiestnený v malej klietke, taktiež bez dostupného krmiva a vody.
Zvieratá boli zanedbané, o čom svedčil zhoršený výživný a zdravotný stav. Psy a králiky mali prerastené pazúry, u viacerých mačiek boli pozorované kožné problémy a jedna mačka mala problém s okom.
Na základe zistených skutočností RVPS Nitra nariadila zhabanie všetkých zvierat a ich umiestnenie do schválených karanténnych staníc. V nich im bude zabezpečená potrebná veterinárna starostlivosť a primerané podmienky. Prípad bude predmetom ďalšieho konania.