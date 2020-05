Zlaté Moravce zisťujú názory na online prenosy zo zastupiteľstva

Zlaté Moravce 18. mája (TASR) – Vedenie mesta Zlaté Moravce sa rozhodlo májové zasadnutie mestského zastupiteľstva streamovať vysielať naživo vo forme videoprenosu, ktorý bol vo štvrtok zabezpečený troma profesionálnymi kamerami.



K živému vysielaniu sa občania mohli dostať cez webové stránky. Radnica chce teraz sledovať ohlasy ľudí na toto vysielanie. „Pokiaľ budú mať občania a poslanci záujem, mohli by sme to v budúcnosti ďalej takto robiť. Ja osobne to vnímam veľmi pozitívne,“ skonštatoval primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár.



Dôvodom vysielania naživo zo zasadnutia mestského parlamentu nielen zvukom, ale aj obrazom, boli obavy z možného šírenia nového koronavírusu.



„Aby ľudia nemuseli chodiť osobne a zbytočne sa tak vystavovať nejakému zdravotnému riziku. Samozrejme, kto chcel prísť osobne, táto možnosť tu stále bola. Mali sme pre všetkých pripravené rúška, dezinfekciu a jednorazové ochranné rukavice,“ zdôvodnil novinku primátor.



Živý videoprenos ocenili aj viacerí mestskí poslanci, ktorí by chceli službu udržať aj v budúcnosti. Podľa nich online prenosy zlepšia informovanosť občanov a priblížia im prácu mestského zastupiteľstva.