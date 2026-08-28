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Zlaté piesky roztancuje Uprising, na festivale má premiéru Orishas
Brány festivalového areálu otvoria o 12.00 h. Návštevníci by podľa organizátorov mali prísť skôr, aby sa vyhli večerným radom a mohli si naplno vychutnať festivalový program.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Na bratislavských Zlatých pieskoch sa v piatok začína 19. ročník Uprising Festivalu. Dvojdňové podujatie ponúkne návštevníkom na siedmich pódiách takmer 100 vystúpení. Predstavia sa veľké zahraničné aj domáce mená naprieč reggae, dancehallom, hip-hopom, dubom, drum & bassom, jungleom, punkom a ďalšími žánrami.
Medzi hlavné lákadlá tohtoročného programu patria Gogol Bordello, Tiken Jah Fakoly, Protoje, Dub Inc, Andy C, Bou či Masta Ace. „Kubánska legenda Orishas sa na Slovensku predstaví premiérovo a vystúpi s plnohodnotnou živou kapelou,“ uvádzajú organizátori festivalu, ktorý ponúkne okrem hudby aj stand-up, športové akcie, cestovateľskú zónu a program pre deti.
Brány festivalového areálu otvoria o 12.00 h. Návštevníci by podľa organizátorov mali prísť skôr, aby sa vyhli večerným radom a mohli si naplno vychutnať festivalový program a sprievodné podujatia už od popoludnia. „Uprising ani tento rok nebude len o koncertoch. Návštevníkov čaká pestrý sprievodný program, ktorý prepája zábavu, šport, oddych, cestovanie, kreativitu aj vzdelávanie,“ hovorí PR manažér Sveťo Moravčík a prízvukuje, že festival tento rok prináša aj nové programové formáty a viac možností, ako si ho užiť počas celého dňa.
Návštevníci tak budú mať zážitky nielen pod hudobnými pódiami, ale aj pri športe, oddychu či na prednáškach. Súčasťou tohtoročného Uprisingu budú napríklad stand-up vystúpenia a diskusie, Healing Area s jogou, meditáciami a sound healingom, skateboarding, tanečné a ďalšie interaktívne workshopy, kreatívne aktivity a street art, filmové premietania, cestovateľský program či gastro zóna s kuchyňami z rôznych kútov sveta.
Pre najmladších návštevníkov je prichystaná samostatná Kids Zone, ktorá bude počas oboch festivalových dní otvorená od 12.00 do 20.00 h. Deti môžu absolvovať kreatívne dielne, maľovanie na tvár, v programe je aj detské divadlo, kúzelnícke vystúpenie, zážitky s exotickými zvieratami, joga a tanečné aktivity. „V piatok sa deti môžu tešiť aj na koncert obľúbeného dua Paci Pac,“ dodávajú organizátori.
Do pozornosti dávajú aj oficiálnu aplikáciu Uprising 2026 s aktuálnym programom a praktickými informáciami pre jednoduchšiu orientáciu počas festivalu. Návštevníci si ju môžu stiahnuť na www.uprising.sk, kde nájdu i kompletný program.
Medzi hlavné lákadlá tohtoročného programu patria Gogol Bordello, Tiken Jah Fakoly, Protoje, Dub Inc, Andy C, Bou či Masta Ace. „Kubánska legenda Orishas sa na Slovensku predstaví premiérovo a vystúpi s plnohodnotnou živou kapelou,“ uvádzajú organizátori festivalu, ktorý ponúkne okrem hudby aj stand-up, športové akcie, cestovateľskú zónu a program pre deti.
Brány festivalového areálu otvoria o 12.00 h. Návštevníci by podľa organizátorov mali prísť skôr, aby sa vyhli večerným radom a mohli si naplno vychutnať festivalový program a sprievodné podujatia už od popoludnia. „Uprising ani tento rok nebude len o koncertoch. Návštevníkov čaká pestrý sprievodný program, ktorý prepája zábavu, šport, oddych, cestovanie, kreativitu aj vzdelávanie,“ hovorí PR manažér Sveťo Moravčík a prízvukuje, že festival tento rok prináša aj nové programové formáty a viac možností, ako si ho užiť počas celého dňa.
Návštevníci tak budú mať zážitky nielen pod hudobnými pódiami, ale aj pri športe, oddychu či na prednáškach. Súčasťou tohtoročného Uprisingu budú napríklad stand-up vystúpenia a diskusie, Healing Area s jogou, meditáciami a sound healingom, skateboarding, tanečné a ďalšie interaktívne workshopy, kreatívne aktivity a street art, filmové premietania, cestovateľský program či gastro zóna s kuchyňami z rôznych kútov sveta.
Pre najmladších návštevníkov je prichystaná samostatná Kids Zone, ktorá bude počas oboch festivalových dní otvorená od 12.00 do 20.00 h. Deti môžu absolvovať kreatívne dielne, maľovanie na tvár, v programe je aj detské divadlo, kúzelnícke vystúpenie, zážitky s exotickými zvieratami, joga a tanečné aktivity. „V piatok sa deti môžu tešiť aj na koncert obľúbeného dua Paci Pac,“ dodávajú organizátori.
Do pozornosti dávajú aj oficiálnu aplikáciu Uprising 2026 s aktuálnym programom a praktickými informáciami pre jednoduchšiu orientáciu počas festivalu. Návštevníci si ju môžu stiahnuť na www.uprising.sk, kde nájdu i kompletný program.