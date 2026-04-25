Zlaté Štúrovo pero má stredoškolský časopis Rozhľad z Pov. Bystrice
Zvolen 25. apríla (TASR) - Ocenenie Zlaté Štúrovo pero získal tento rok stredoškolský časopis Rozhľad z Považskej Bystrice. Najlepším vysokoškolským časopisom je Atteliér z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý bol na prvom mieste. Vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov bolo v sobotu v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá je hlavným organizátorom.
Člen poroty Pavol Vitko povedal, že kategória stredoškolských časopisov bola tento rok analytickejšia ako v minulosti. Najčastejšou témou bol podľa neho 17. november. „Nebolo žiadne výročie, tak nás to prekvapilo. Zistili sme však, že študenti sa nestotožnili s tým, že 17. november bol škrtnutý ako deň pracovného voľna,“ objasnil. Ocenil, že v časopisoch dokázali písať napríklad o sexuálnom obťažovaní na škole. Prvé miesto udelila porota stredoškolským časopisom GesTO z Tvrdošína a Gymoš z Bardejova.
Vysokoškolský časopis Atteliér považujú porotcovia za stabilnú značku s pretrvávajúcou kvalitou. Druhé miesto získali medici z Martina. Omphalus Martinensis (Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine) predstavuje čítanie zo sveta budúcich i súčasných lekárov. Na treťom mieste je Univerzál (Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).
Vo vysokoškolskej kategórii bolo tento rok šesť titulov, čo je o dva menej ako vlani. „Niektoré prešli do elektronickej podoby a ďalšie sa neprihlásili,“ zhodnotil člen poroty Jozef Bednár. Zlaté Štúrovo pero v tejto kategórii sa porota rozhodla tento rok neudeliť.
V kategórii Online žurnalistika získal prvenstvo podcast Ringišpír z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. „Autorky vytvorili podcast, pri ktorom človek nemá pocit, že počúva študentskú žurnalistiku,“ zdôraznila porota.
Tento rok sa do súťaže prihlásilo 56 stredoškolských a vysokoškolských časopisov, 17 online projektov a 64 novinárov. O cenu za rubriky, ktoré pomáhajú zvyšovať finančnú gramotnosť na stredných školách, sa uchádzalo desať časopisov.
Štúrovo pero je najvyššie ocenenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov. Vyhľadáva novinárske talenty, rozvíja tvorbu školských časopisov, novinárskych žánrov a online žurnalistiky.
