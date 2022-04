Zlaté Štúrovo pero získal časopis z gymnázia v Považskej Bystrici

Zvolen 25. apríla (TASR) – Časopis Rozhľad z Gymnázia Považská Bystrica získal Zlaté Štúrovo pero v kategórii stredoškolských časopisov v rámci 28. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2022. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 22. a 23. apríla v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.



Ako informuje knižnica, porota v kategóriách študentských časopisov sa zhodla, že na celkovej úrovni súťaže mala tento rok výrazný podiel pandémia nového koronavírusu, čo sa odzrkadlilo aj na kategórii vysokoškolských časopisov, ktorých do súťaže prišlo len päť.



V kategórii novinárskych príspevkov stredoškolákov udelili Cenu ministerky kultúry SR a Cenu Literárneho fondu Nine Melicherovej z Gymnázia v Púchove, Kristíne Jenegovej z Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne a Eve Mančíkovej z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi.



V kategórii novinárskych príspevkov vysokoškolákov získali Cenu ministerky kultúry SR a Cenu Literárneho fondu Šimona Tomková z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave, Dominika Pacigová a Katarína Rendošová z FMK UCM v Trnave.



Kategória online žurnalistiky mala víťaza attelier.sk z FMK UCM v Trnave.



Televízia Markíza, ktorá je jedným z hlavných vyhlasovateľov súťaže, udelila osobitné ocenenia 15 časopisom, ktoré podľa ich kvality a úrovne zaradila medzi laureátov Ceny televízie Markíza.



Prvé miesto v Cene Nadácie Slovenskej sporiteľne získal časopis Sršeň z Obchodnej akadémie v Rožňave.



Do tohto ročníka sa prihlásilo 44 stredoškolských a päť vysokoškolských časopisov, 16 online projektov. Novinárske príspevky zaslalo 41 stredoškolákov a 15 vysokoškolákov. O Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za rubriky pomáhajúce zvyšovaniu finančnej gramotnosti na stredných školách sa uchádzalo deväť stredoškolských časopisov.



Štúrovo pero 2022 sa konalo v rámci XXXV. ročníka Štúrovho Zvolena. Medzi hosťami boli aj minister obrany SR Jaroslav Naď a ministerka kultúry SR Natália Milanová. Medzi partnermi a podporovateľmi súťaže bola aj TASR.