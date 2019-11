Zlatomoravská cesta zostáva uzavretá, polícia začala trestné stíhanie

Nitra 14. novembra (TASR) – Štátna cesta I/65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami zostáva po tragickej nehode, ktorá sa stala v stredu (13. 11.) okolo 13.00 h, naďalej uzavretá. Prejazdná by mala byť v popoludňajších hodinách. Podľa vyjadrenia hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáty Čuhákovej policajti v súčasnosti dohľadávajú miesto nehody a vykonávajú výsluchy svedkov nehody. Začaté bolo trestné stíhanie za trestný čin všeobecného ohrozenia.



Pri tragickej nehode pri Malante neďaleko Nitry sa zrazilo nákladné auto s autobusom. V autobuse sa viezli najmä mladí ľudia, ktorí sa vracali zo škôl. Nehoda si vyžiadala 12 obetí, z toho štyri maloleté deti, potvrdila po nehode ministerka vnútra Denisa Saková. Zranených bolo 20 ľudí, z toho traja ťažko.



Podľa predbežných informácií nehodu zrejme spôsobilo preťažené nákladné auto, ktoré schádzalo dolu kopcom, pod váhou nákladu sa rozkývalo a narazilo do protiidúceho autobusu. Zasiahlo ho v zadnej časti a autobus sa prevrátil do priekopy.



Premiér Peter Pellegrini pre tragédiu predčasne ukončil návštevu Cypru a navštívil osobne miesto nehody. Členovia vlády sa zídu vo štvrtok doobeda na mimoriadnom rokovaní. Na programe bude návrh na vyhlásenie piatkového (15. 11.) štátneho smútku v súvislosti s nehodou. „Táto dopravná nehoda patrí k najhorším v našej novodobej histórii, a preto si myslím, že vyhlásenie štátneho smútku na piatok, aby sme si takto uctili obete dopravnej nehody, je na mieste," povedal Pellegrini.