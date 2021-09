Zlatomoravská nemocnica investovala 16.000 eur do kúpy nových lôžok

Zlaté Moravce 29. septembra (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce zabezpečila pre svojich pacientov desať nových lôžok. Najmodernejšie polohovateľné postele s antidekubitnými matracmi budú slúžiť pacientom na oddelení dlhodobo chorých. Celková investícia do nového zariadenia predstavuje takmer 16.000 eur, nemocnica lôžka zaplatila z vlastných zdrojov, informovala o tom riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.



Elektricky polohovateľné nemocničné lôžko má prevedenie štvordielnej ložnej plochy z vyberateľných plastových výliskov. Vyberateľné plastové čelá sú s bezpečnostnými zámkami s centrálnym brzdením, zálohovou batériou, držiakom kyslíkovej fľaše, hrazdou a infúznym stojanom.



Polohovanie dielov ložnej plochy je zabezpečené prostredníctvom elektromotorov, a to chrbtového a stehenného zdvihu, pričom lýtkový zdvih zabezpečuje mechanický raster. "Nové lôžka poskytujú maximálnu bezpečnosť aj pre tých najťažších pacientov a svojou konštrukciou vylučujú riziko pádu pacienta. Je to veľký prínos a pomoc aj pre personál v starostlivosti o ťažko a dlhodobo chorých," povedala Horniaková.