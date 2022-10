Zlatou seniorkou roka 2022 sa stala Helena Kišová z Popradu

Bojnice 17. októbra (TASR) - Zlatou seniorkou roka 2022 sa stala 67-ročná Helena Kišová z Popradu. Dôchodkyňa spod Tatier sa stará o svoju 33-ročnú dcéru v bdelej kóme a jej dve deti v jednoizbovom byte. Seniorku ocenilo spolu s ďalšími v pondelok Fórum pre pomoc starším - národná sieť v Zlatej sále Bojnického zámku.



Kišovú ocenenie podľa jej slov veľmi prekvapilo. "Ja už prežívam drámu svojej rodiny viac ako osem mesiacov. Na začiatku to bolo veľmi ťažké, lebo nemáte sa koho chytiť a veríte lekárom. Prekvapilo ma, že mi dcéru pochovávali, pri tom všetko sa jej podarilo zdolať a dostala sa z tých najťažších dní," spomenula Kišová. Seniorka sa podľa svojich slov zapojila do rôznych projektov, získala peniaze a absolvovala školenia, aby dcére mohla doma pomôcť.



Striebornou seniorkou roka 2022 sa stala 80-ročná Božena Ferenčíková z Neniniec, ktorá už 20 rokov pôsobí ako predsedníčka základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, organizuje liečebné pobyty a výstavy. Ocenenie bronzový senior roka získala 74-ročná Monika Vrábľová z Orechovej Potôni. Ako päťročná prežila vážnu vlakovú nehodu, pri ktorej prišla o obe nohy. Od roku 2000 pôsobí ako predsedníčka Slovenského zväzu telesne postihnutých a poskytuje sociálne poradenstvo.



Fórum pre pomoc starším celkovo ocenilo 20 seniorov, cenu Anjel pomoci starším dostali i traja mladí. Sedemnásťročný Michal Bodoň z Kláštora pod Znievom, 12-ročný Jakub Erik Daubner z rovnakej obce a 24-ročná Zuzana Šeligová z Chrenovca-Brusna.



Ocenenia rozdávalo Fórum pre pomoc starším po 15. raz. "Významnejšie je, že to organizujeme práve počas mesiaca úcty k starším, čo nebývalo po iné roky. Sú to naozaj krásne príbehy ľudí, ktorých oceňujeme. Oceňujeme i mladých Anjelom pomoci starším. Je to taká symbióza dvoch generácií, ktoré si navzájom pomáhajú, veľa si odovzdávajú a sú si užitoční," povedala prezidentka fóra Ľubica Gálisová.



Fórum chce podľa nej hlavne upozorniť na to, že starší ľudia sú veľmi dôležití a potrební. "Mnohí majú aj dosť problémov, na čo chceme tiež touto akciou upozorniť, aby sme o tom hovorili. Aby si aj spoločnosť viac uvedomovala, že starším ľuďom treba pomôcť," dodala.