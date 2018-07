Počas akcie Zlatý Kopec v Nitre zadržali troch podozrivých

Nitrianski kriminalisti zadržali v rámci akcie Zlatý Kopec troch ľudí podozrivých z krádeží a drogovej trestnej činnosti. Akciu zameranú na objasnenie drogovej trestnej činnosti a majetkovej trestnej činnosti, vlámania sa do rodinných domov v nitrianskej mestskej časti Zobor, Kynek a Klokočina, vykonali kriminalisti od 11. do 13. júla.

Vyšetrovateľ Policajného zboru na základe zistených skutočností obvinil dve osoby z majetkovej trestnej činnosti, vlámania sa do troch rodinných domov.

Nitra 19. júla (TASR) – Nitrianski kriminalisti zadržali v rámci akcie Zlatý Kopec troch ľudí podozrivých z krádeží a drogovej trestnej činnosti. Akciu zameranú na objasnenie drogovej trestnej činnosti a majetkovej trestnej činnosti, vlámania sa do rodinných domov v nitrianskej mestskej časti Zobor, Kynek a Klokočina, vykonali kriminalisti od 11. do 13. júla.



Pri zadržaní osôb vydal 24-ročný Roland jedno plastové vrecúško s obsahom neznámeho bieleho prášku, jednu striekačku so zataveným koncom s obsahom neznámej bielej látky, ktoré boli zaslané na expertízne skúmanie. "Podľa predbežných výsledkov ide o pervitín," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková. Rolandovi K. bolo vznesené obvinenie za drogovú trestnú činnosť. V sobotu (14.7.) rozhodol nitriansky súd o väzobnom trestnom stíhaní obvineného.



V rámci akcie boli zaistené veci pochádzajúce z krádeže vlámaním sa do rodinného domu Pod Hrabinou v Nitre. "V rámci akcie boli zaistené veci pochádzajúce z krádeže vlámaním sa do rodinného domu Pod Hrabinou v Nitre. Roland ponúkal veci pochádzajúce z trestnej činnosti na predaj. Medzi záujemcami o kúpu takýchto vecí bola aj tretia zadržaná osoba, ktorú vyšetrovateľ po vypočutí prepustil zo zadržania," povedala Čuháková.



V rámci akcie boli zabezpečené operatívne informácie týkajúce sa dvoch garáží, v ktorých sa mali nachádzať veci pochádzajúce z majetkovej trestnej činnosti. Pri vykonaní prehliadok na základe príkazu prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra zaistili kriminalisti aj rôzne diely a súčiastky z osobných motorových vozidiel, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti. "V prípade naďalej pokračujú vyšetrovacie úkony, ktoré by mohli odhaliť aj iné protizákonné aktivity obvinených osôb," potvrdila Čuháková.