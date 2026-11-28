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Zlatý turoň z festivalu Etnofilm putuje snímke o rybolove Inuitov
Cenu Strieborný turoň získala snímka Ďalší ostrov v réžii Eduarda Saraiva Pereiru, a to za schopnosť trpezlivo sa pozerať a počúvať, čo umožňuje pochopiť ducha miestnej kapverdskej komunity.
Autor TASR
Bratislava/Čadca 28. novembra (TASR) - Hlavnú cenu Zlatý turoň si z 24. ročníka medzinárodného filmového festivalu dokumentárneho etnologického filmu Etnofilm v Čadci odniesla snímka režiséra Felippeho Martína s názvom Živé vody. Dokumentárna výpoveď sprostredkováva tradičný spôsob rybolovu Inuitov v krátkometrážnom formáte, do ktorého sa vošli konflikty aj súžitia tradičnej kultúry a moderného globálneho sveta. TASR o tom informovali z festivalu.
Cenu Strieborný turoň získala snímka Ďalší ostrov v réžii Eduarda Saraiva Pereiru, a to za schopnosť trpezlivo sa pozerať a počúvať, čo umožňuje pochopiť ducha miestnej kapverdskej komunity. Cena Bronzový turoň bola udelená snímke Tu, inde v réžii Comesa Chahbaziana. Ide o nahliadnutie do každodenného života viacdetnej arménskej rodiny v Náhornom Karabachu počas ofenzívy Azerbajdžanu.
Cenu Via Europa za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve získala snímka Hlasy z baní, ktorá približuje proces transformácie profesie baníkov na kultúrne dedičstvo v dôsledku útlmu banskej ťažby v Európe. Cena Martina Slivku za najlepší individuálny výkon slovenského tvorcu bola udelená snímke Kríž v poli. Zobrazuje neľahkú cestu, ktorá viedla k rekonštrukcii dreveného kríža, a tým aj k podpore regionálnej identity.
Cena Etnológ za kamerou, udelenej Národopisnou spoločnosťou Slovenska, patrí snímke Po horách a chodníkoch za rozprávanie o životnej púti jedného z posledných pastierov oviec. Cena mesta Čadca patrí snímke Parasisi ako reflexii bolestivého dedičstva kolonializmu ako aj kultúrneho násilia v každodennom živote komunity Wayana v Južnej Amerike. Cena Študentskej poroty putuje dokumentu Moja Heimat od režisérky Evy Brodnianskej, ktorá je reflexiou osobných zážitkov z traumatickej časti dejín po druhej svetovej vojne. Cena Martina Veselského za hudobnú zložku filmu bola udelená snímke Príbehy z Minha režiséra Petra Chromčáka. Približuje život vo vyľudnenej oblasti Portugalska, ktorej príbeh je poskladaný zo spomienok posledných obyvateľov a zvukov krajiny.
Medzinárodný filmový festivalu Etnofilm Čadca sa konal od 23. do 27. novembra. Vzhľadom na organizačné a finančné podmienky sa jeho program uskutočnil prevažne online, vybrané súťažné dokumentárne filmy mohli diváci vidieť aj na verejných projekciách v Čadci a na partnerských vysokých školách. Prihlásených bolo 62 filmov z 26 krajín sveta, z nich vybrala porota 22 súťažných filmov.
Hlavným poslaním festivalu je dlhodobo prezentovať dokumentárne filmy zachytávajúce kultúru, tradície, spôsob života a príbehy ľudí z rôznych krajín sveta. Festival vytvára priestor na poznávanie kultúrnej rozmanitosti, vzájomné porozumenie a dialóg medzi odlišnými kultúrami, generáciami i spoločenskými prostrediami.
Cenu Strieborný turoň získala snímka Ďalší ostrov v réžii Eduarda Saraiva Pereiru, a to za schopnosť trpezlivo sa pozerať a počúvať, čo umožňuje pochopiť ducha miestnej kapverdskej komunity. Cena Bronzový turoň bola udelená snímke Tu, inde v réžii Comesa Chahbaziana. Ide o nahliadnutie do každodenného života viacdetnej arménskej rodiny v Náhornom Karabachu počas ofenzívy Azerbajdžanu.
Cenu Via Europa za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve získala snímka Hlasy z baní, ktorá približuje proces transformácie profesie baníkov na kultúrne dedičstvo v dôsledku útlmu banskej ťažby v Európe. Cena Martina Slivku za najlepší individuálny výkon slovenského tvorcu bola udelená snímke Kríž v poli. Zobrazuje neľahkú cestu, ktorá viedla k rekonštrukcii dreveného kríža, a tým aj k podpore regionálnej identity.
Cena Etnológ za kamerou, udelenej Národopisnou spoločnosťou Slovenska, patrí snímke Po horách a chodníkoch za rozprávanie o životnej púti jedného z posledných pastierov oviec. Cena mesta Čadca patrí snímke Parasisi ako reflexii bolestivého dedičstva kolonializmu ako aj kultúrneho násilia v každodennom živote komunity Wayana v Južnej Amerike. Cena Študentskej poroty putuje dokumentu Moja Heimat od režisérky Evy Brodnianskej, ktorá je reflexiou osobných zážitkov z traumatickej časti dejín po druhej svetovej vojne. Cena Martina Veselského za hudobnú zložku filmu bola udelená snímke Príbehy z Minha režiséra Petra Chromčáka. Približuje život vo vyľudnenej oblasti Portugalska, ktorej príbeh je poskladaný zo spomienok posledných obyvateľov a zvukov krajiny.
Medzinárodný filmový festivalu Etnofilm Čadca sa konal od 23. do 27. novembra. Vzhľadom na organizačné a finančné podmienky sa jeho program uskutočnil prevažne online, vybrané súťažné dokumentárne filmy mohli diváci vidieť aj na verejných projekciách v Čadci a na partnerských vysokých školách. Prihlásených bolo 62 filmov z 26 krajín sveta, z nich vybrala porota 22 súťažných filmov.
Hlavným poslaním festivalu je dlhodobo prezentovať dokumentárne filmy zachytávajúce kultúru, tradície, spôsob života a príbehy ľudí z rôznych krajín sveta. Festival vytvára priestor na poznávanie kultúrnej rozmanitosti, vzájomné porozumenie a dialóg medzi odlišnými kultúrami, generáciami i spoločenskými prostrediami.