Zlatý týždeň hodnotia v Tatrách pozitívne

Vysoké Tatry 12. januára (TASR) - Takzvaný "zlatý týždeň" hodnotia vo Vysokých Tatrách pozitívne. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková uviedla, že to vyplýva z hodnotenia podnikateľov a hotelierov, podľa ktorých boli vianočné prázdniny úspešné.



"Hotely boli vypredané, resp. mali skutočne vysokú obsadenosť. Vysoké Tatry boli aj vizuálne plné ubytovaných aj jednodňových návštevníkov. Najviac ich prišlo po Vianociach pred Silvestrom, po silvestrovskom víkende sa ich počty znížili, odišli predovšetkým zahraniční hostia. Definitívne môžeme hodnotiť, že bola obsadenosť vyššia ako vlani, keď však boli ešte obmedzenia súvisiace s pandémiou," zhodnotila Blašková.



V tatranských lyžiarskych strediskách bola podľa nej návštevnosť počas sviatkov jemne nad očakávania, a to aj vďaka citeľne vyššej početnosti peších turistov. Pre absenciu snehu v nižších polohách návštevníci Tatier vyhľadávali polohy, kde by zažili pocit zo zimnej dovolenky. "Takú atmosféru našli napríklad na Skalnatom plese, Hrebienku aj na Chate pod Soliskom, kde sme zaznamenali vyššie návštevnosti peších turistov," dodala Blašková s tým, že v lyžiarskych strediskách bol pokles návštevnosti oproti úspešnejším rokom približne o 15 percent. Návštevnosť hodnotí pozitívne aj popradský akvapark, hoci rovnako nedosiahla úroveň roka 2019.



Vďaka mimoriadne mrazivému počasiu týždeň pred Vianocami sa prevádzkovateľom podarilo vyrobiť dostatok technického snehu a na svahoch v Tatranskej Lomnici i na Štrbskom Plese tak boli veľmi dobré podmienky na lyžovanie. V tatranskom regióne však majú turisti viacero alternatív aj pri nepriazni počasia. "Či už je to hotelový wellness alebo akvapark a pešia turistika na ľahších trasách. Najpopulárnejší bol aj tento rok ľadový dóm na Hrebienku, cestu si však turisti našli aj do interaktívnych galérií alebo obdivovali historické pamiatky," vymenovala riaditeľka.



Medzi národnosťami už tradične prevažovali Slováci, hoci ich bolo menej ako zvyčajne, keďže zrejme preferovali zahraničnú dovolenku. Tatranci evidovali aj rušenie pobytov z dôvodu chrípkového obdobia. Za domácimi návštevníkmi nasledujú Poliaci a Česi, výrazný nárast zaznamenali v regióne u turistov z Rumunska, Litvy a Lotyšska. Stúpa aj početnosť klientely z Maďarska, objavili sa však aj Briti a Nemci.



Aktuálne je vo Vysokých Tatrách citeľne menej ľudí, onedlho sa však začínajú poľské prázdniny, takže rezervácií v hoteloch podľa riaditeľky OOCR pribúda. "Víkendy sú takisto pomerne naplnené, okrem toho nám nasnežilo, takže sa na zimnú sezónu pozeráme optimisticky. Uvidíme, aký bude účet pre podnikateľov na konci, vzhľadom na enormný nárast nákladov. Veríme, že žiadny z nich nebude musieť urobiť nepopulárne rozhodnutie a zatvoriť. Skôr avizujú na slabšie týždne obmedzenie prevádzky," uzatvára Blašková.