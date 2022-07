Zlepšenie hospodárenia s odpadmi prináša v Jasení občanom aj zľavy

Jasenie 24. júla (TASR) – V Jasení v okrese Brezno zlepšili v uplynulom období stav odpadového hospodárstva dodávkou záhradných kompostérov obyvateľom, zriadením kompostárne, ako aj evidenciou odpadu z domácností. Zlepšenie hospodárenia s odpadmi prinieslo občanom stabilnú úroveň platieb za odpad, tento rok navyše aj so zľavou.



"Pred zavedením elektronickej evidencie sme v obci nemali prehľad, koľko a aké nádoby obyvatelia na zber vykladajú. Nehovoriac o tom, že niektoré domácnosti používali nádoby s väčším objemom, ako je uvedené vo všeobecne záväznom nariadení o odpadoch. Prvým prínosom tohto systému je práve to, že sme tento prehľad získali," približuje cestu starosta Marek Kordík.



Pri zavádzaní elektronického systému je podľa neho dôležité, aby pred spustením evidencie vložili samosprávy do systému správne vstupné dáta či odstránili duplicity. Zároveň je potrebné, aby pridelili k jednotlivým domácnostiam správne nádoby a určili poplatníka.



Po zbere vstupných dát a nastavení evidencie pristúpili v Jasení k ďalšiemu kroku. Nádoby na zmesový komunálny odpad a vrecia na iné druhy odpadu označili QR kódmi, ktoré zamestnanci zberovej spoločnosti skenujú pri každom zbere. "Označiť nádoby v domácnostiach bolo najjednoduchšie. Ťažšie bolo ľudí naučiť, že má zmysel vykladať nádobu až vtedy, keď ju naplnia odpadom, ktorý sa nedá vytriediť alebo kompostovať," spomína starosta.



Ešte pred zavedením evidencie poskytla obec občanom kompostéry. Aj osvetovými aktivitami o kompostovaní pri zavedení elektronickej evidencie sa ľuďom snažili vysvetliť dôležitosť triedenia odpadu.



"Od tohto roku sa môžeme pochváliť aj tým, že sme začali občanom poskytovať dokonca zľavu z poplatkov. Jej výška je desať, 20 alebo 30 percent zo základného ročného poplatku, ktorý je na úrovni 24 eur na obyvateľa. Výšku zľavy sme určili podľa miery triedenia domácnosti, ktorú sme zistili z presných dát v evidenčnom systéme," uvádza starosta.



Samospráva tak očakáva zvýšenie motivácie občanov. Cieľom je postupne zvyšovať mieru triedenia až na 60 percent. "Bol by som ale rád, keby ľudia začali vnímať, že tvorbu zmesového odpadu je možné a potrebné redukovať. Že vyhodením odpadu do kontajneru sa problém nevyrieši. Pretože my síce budeme mať doma a na dvore čisto, ale odpad skončí na skládke. A skládka znamená environmentálnu záťaž," uzatvára Kordík.