Žlezenice SR: Zmeny v grafikone majú zvýšiť efektivitu dopravy

Bratislava 18. júla (TASR) - Zmeny v navrhovanom novom grafikone vlakových spojov majú zvýšiť efektivitu železničnej dopravy a smerujú najmä k dlhodobej udržateľnosti procesu jej zabezpečenia a financovania. Pre TASR to uviedli zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v reakcii na koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) - Bratislavskú integrovanú dopravu (BID). Tá informovala, že ku grafikonu dostala od cestujúcich a dotknutých obcí 280 pripomienok.



Vlakový dopravca chápe, že zmena režimu prímestskej dopravy sa dotkne cestovných návykov. Z toho, ako tvrdí, pramenia pripomienky a negatívne reakcie. "Ako národný dopravca musíme reflektovať záujmy všetkých cestujúcich z celého Slovenska," uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Pre väčšinu súčasných cestujúcich bude podľa jeho slov znamenať zmena zrýchlenie doby cesty do Bratislavy či komfortnejšiu prepravu nepreplnenými vlakmi. "V okolí Bratislavy dochádza k zvýšeniu dopravných výkonov v prímestskej doprave. Na všetkých traťových úsekoch bude minimálne v čase dopravnej špičky zavedený 30-minútový takt osobných vlakov smerujúci na stanicu Bratislava hlavná stanica," povedal Kováč.



Súčasne podľa dopravcu prichádza k rozšíreniu ponuky cestovania vlakmi prímestskej dopravy v okruhu 100 kilometrov od hlavného mesta na linke Bratislava – Trenčín a na linke Bratislava – Nové Zámky. V čase dopravnej špičky tiež prichádza k zahusteniu vlakmi kategórie Os, ktoré z prestupného terminálu Pezinok smerujú na stanicu Bratislava-Nové Mesto a na stanicu Bratislava-Petržalka.



"Negatívom daného návrhu je, a plne si to aj s objednávateľom uvedomujeme, zrušenie linky S65 Senec – Bratislava Nové Mesto," poznamenal Kováč. Podľa neho sa rozhodovalo, či zachovať túto linku, alebo systémovým spôsobom posilniť vlakmi Os smer Bratislava hlavná stanica a vlaky REX smer Nové Zámky.



Pripomienky od samosprávy budú prerokované na tzv. parciálnych rokovaniach v týchto dňoch aj za účasti jednotlivých vyšších územných celkov a ministerstva dopravy. K pripomienkam sa zaujme stanovisko a rozhodne o ďalšom postupe. ZSSK pripomína, že rozhodnutie o realizácii je v kompetencii rezortu dopravy.



BID po zverejnení návrhu zmien spoločnosťou ZSSK na roky 2022/2023, ktoré majú prísť do platnosti 11. decembra 2022, informovala, že ide o zásadné zmeny. "Mnohí obyvatelia obcí v Bratislavskom kraji prídu o spojenia, ktoré dosiaľ využívali a budú si musieť vybudovať nové cestovné návyky," skonštatovali z BID. Návrhy riešení chce predstaviť ministerstvu dopravy i ZSSK.