Zliechov, Košecké Podhradie a Mojtín budú v utorok bez elektriny

Zliechov/Mojtín 16. septembra (TASR) – Obyvatelia obcí Košecké Podradie a Zliechov v Ilavskom a Mojtín v Púchovskom okrese budú v utorok (20. 9.) bez dodávky elektrickej energie. TASR o tom informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



"V Košeckom Podhradí, Zliechove a v Mojtíne bude plánovaná odstávka elektriny v utorok od 7.30 do 16.30 h. Bez prúdu zostane 1200 domácností. Dôvodom je revízia vzdušného vedenia vysokého napätia," informoval Gejdoš.



Vzhľadom na charakter plánovaných prác sú podľa neho odstávky elektriny nevyhnutné. Elektrikári zo SSD budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia. Z bezpečnostných dôvodov tak zostanú niektoré technológie na nevyhnutný čas vypnuté. Cieľom prác je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v jednotlivých oblastiach.



"Energetici urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch," uzavrel hovorca.